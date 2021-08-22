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إصابة 11 شخص في حادث تصادم بطريق أسوان بالمنيا

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إصابة 11 شخص في حادث تصادم بطريق مصر أسوان بالمنيا إصابة 11 شخص في حادث تصادم بطريق أسوان بالمنيا

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أصيب 11 شخص، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص «أجرة»، على طريق الصعيد الزراعي القاهرة أسوان بزمام محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص «أجرة»، بالقرب من قرية منسافيس التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، والكائنة على طريق الصعيد الزراعي القاهرة أسوان، مما أسفر عن إصابة 11 شخص تنوعت إصابتهم ما بين سحجات وكدمات وكسور باليد والساقين واشتباه ما بعد الارتجاج.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الزراعي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج.

وأفادت التحريات الأولية التي أجراها فريق من وحدة المباحث بمركز شرطة ابوقرقاص، أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة ومحاولة التخطي الخاطئ لإحدى السيارتين، وأن جميع المصابين في حالة مستقرة، ومن المقرر خروجهم جميعا من المستشفى بعد التماثل التام للشفاء.

المصرى اليوم

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