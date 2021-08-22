ضبط مواطن بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي بالمنيا

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمنيا بالتعاون مع شقيقه بالخارج.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق يتمثل في قيام الذي يعمل بالخارج بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للثاني عن طريق بعض السائقين أو المسافرين العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوي العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى 20 مليون جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.