أخبار عاجلة

حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه» -
«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981 -
«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986 -
«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006 -
طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري -
حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف -
ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة» -
السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

علشان الدائنين يتنازلوا عن فلوسهم.. ضبط مالك محال إلكترونيات أشعل النار في محله بالموسكي

Print
علشان الدائنين يتنازلوا عن فلوسهم.. ضبط مالك محال إلكترونيات أشعل النار في محله بالموسكي علشان الدائنين يتنازلوا عن فلوسهم.. ضبط مالك محال إلكترونيات أشعل النار في محله بالموسكي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك محل إلكترونيات بالموسكي، بتهمة إشعال النار في المحل ملكه، لمروره بضائقة مالية، ومحاولة كسب تعاطف الدائنين لتنازلهم عن مستحقاتهم.

وتبلغ لقسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بمحل إلكترونيات.

على الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية لمحل البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق، ونتج عن الحريق احتراق محتويات المحل من رسيفرات وأجهزة إلكترونية، وبسؤال مالك المحل، لم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة ورجح نشوب الحريق إثر ماس كهربائي.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى وجود شبهة جنائية بالحريق وأن وراء ارتكاب الواقعة مالك المحل.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وتعثره في سداد مديونياته اختمر في ذهنه فكرة إضرام النيران بالمحل ملكه لكسب تعاطف الدائنين وتنازلهم عن مستحقاتهم المالية، وتوجه للمحل ملكه وقام بإضرام النيران بإحدى علب الكرتون بالمحل وانصرف عقب ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه»

حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه»

«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981

«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981

«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986

«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986

«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006

«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006