علشان الدائنين يتنازلوا عن فلوسهم.. ضبط مالك محال إلكترونيات أشعل النار في محله بالموسكي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك محل إلكترونيات بالموسكي، بتهمة إشعال النار في المحل ملكه، لمروره بضائقة مالية، ومحاولة كسب تعاطف الدائنين لتنازلهم عن مستحقاتهم.

وتبلغ لقسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بمحل إلكترونيات.

على الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية لمحل البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق، ونتج عن الحريق احتراق محتويات المحل من رسيفرات وأجهزة إلكترونية، وبسؤال مالك المحل، لم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة ورجح نشوب الحريق إثر ماس كهربائي.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى وجود شبهة جنائية بالحريق وأن وراء ارتكاب الواقعة مالك المحل.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وتعثره في سداد مديونياته اختمر في ذهنه فكرة إضرام النيران بالمحل ملكه لكسب تعاطف الدائنين وتنازلهم عن مستحقاتهم المالية، وتوجه للمحل ملكه وقام بإضرام النيران بإحدى علب الكرتون بالمحل وانصرف عقب ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.