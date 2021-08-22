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مستخدما السحر والشعوذة.. القبض على أجنبي بتهمة النصب على سيدة لمضاعفة أموالها ( التفاصيل )

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مستخدما السحر والشعوذة.. القبض على أجنبي بتهمة النصب على سيدة لمضاعفة أموالها ( التفاصيل ) مستخدما السحر والشعوذة.. القبض على أجنبي بتهمة النصب على سيدة لمضاعفة أموالها ( التفاصيل )

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نحجت أجهزة الامن القبض على أجنبي الجنسية، بتهمة النصب على «ربة منزل» في القاهرة، واوهمها عن طريق السحر والشعوذة بمضاعفة الأموال، واستولي منها على مبالغ مالية وارسلها إلى اسرته خارج البلاد، وتم ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق .

قالت الداخلية في بيان لها اليوم الأحد: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل -) بسابقة تعرفها على (أحد الأشخاص) إدعى قدرته على مضاعفة المبالغ المالية من خلال أعمال السحر والشعوذة، فقامت بتسليمه مبلغ مالى لمضاعفته، وتنفيذاً للإتفاق المبرم بينهما سمحت له بالمبيت بالشقة سكنها منفرداً إلا أنها إكتشفت تعرضها لواقعة نصب، وقيامه بالإستيلاء على المبلغ المالى، ولاذ بالفرار».

وأضافت: «بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص «يحمل جنسية أجنبية»، مقيم بدائرة قسم شرطة القديمة وله محل سكن آخر بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بأقوال المجنى عليها أيدها، وإعترف بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى «من متحصلات الواقعة» بمسكنه كما أضاف بأن باقى المبلغ المالى المستولى عليه قام بإرساله إلى عائلته خارج البلاد وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم وإتهمته بالنصب عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية» .

المصرى اليوم

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