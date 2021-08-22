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50 طنا.. ضبط مدير مصنع غير مرخص بحوزته ملح طعام فاسد بالإسكندرية

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50 طنا.. ضبط مدير مصنع غير مرخص بحوزته ملح طعام فاسد بالإسكندرية 50 طنا.. ضبط مدير مصنع غير مرخص بحوزته ملح طعام فاسد بالإسكندرية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط مصنع بدون ترخيص، لتعبئة ملح الطعام مستخدماً خامات مجهولة المصدر وغير صالح للإستهلاك الآدمى بالإسكندرية.

وتم ضبط 50 طن ملح صخرى والمخصص للإستخدام الصناعى فقط ومحظور إستخدامه للأغراض الغذائية ويحتوى على شوائب وأتربة مجهول المصدر وغير صالح للإستهلاك الآدمى و18٫105 طن ملح طعام معبأة داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، بحوزة المدير المسؤول عن المصنع، وذلك لمزاولته نشاط غير مشروع من خلال قيامه بتعبئة ملح الطعام الغير مطابق للمواصفات القياسية مستخدماً ملح طعام مجهول المصدر وغير صالح للإستهلاك الآدمى داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية بقصد طرحها للبيع بالأسواق غشاً وتدليساً على جمهور المستهلكين بالمخالفة للقانون.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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