محافظ المنيا: العمل في 254 مشروعًا بمركز العدوة في 18 قطاعًا متنوعًا ضمن «حياة كريمة»

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تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الأحد، أعمال المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقرى مركز العدوة، حيث يجري العمل في 254 مشروعا في 18 قطاع متنوع، منها 43 مشروع في قطاع الطرق والنقل و33 في قطاع مياه الشرب و20 مشروعا في الصرف الصحي و26 مشروعا في الكهرباء .

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عزت رئيس مركز العدوة، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الجهات المعنية ووكلاء الوزارة وممثلي جهاز التعمير، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

وتابع محافظ المنيا، خلال جولته، نسب التنفيذ لأعمال توسعة مدرسة الجهاد 4 الابتدائية التابعة لمجلس قروي عطف حيدر، بتكلفة تقدر بـ9 مليون جنيه، وكذلك أعمال إنشاء مشروع الصرف الصحي بقرية الجهاد 4، حيث يجري تنفيذ شبكات الانحدار.

وخلال الجولة، وضع محافظ المنيا حجر الأساس لأعمال إنشاء محطة معالجة قرية برمشا، والتي ستخدم 12 قرية أخرى بتكلفة 840 مليون جنيه.

وتفقد محافظ المنيا خلال الجولة مشروع الصرف الصحي بقرية المسيد، وكذلك الموقع المخصص لإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية عطف حيدر والموقع المخصص لإقامة مجمع خدمات بقرية عطف حيدر، حيث يجري إزالة المباني القديمة للبدء في أعمال حفر المجمع الخدمي على مساحة 600 متر مسطح بتكلفة 9 مليون 375 ألف.

وشملت جولة محافظ المنيا، تفقد الوحدة الصحية بقرية عطف حيدر ومعاينة موقع إقامة محطة مياه بعطف حيدر وكذلك تفقد مركز شباب عطف حيدر، حيث استمع المحافظ لمقترح بإعادة تطوير المركز، كما تابع الأعمال الإنشائية بمدرسة ابو بكر الصديق الابتدائية بقرية البسقلون وكذلك الأعمال الإنشائية لشبكات الانحدار والصرف الصحي بقرية البسقلون والأعمال الإنشائية لمركز شباب مركز العدوة.

وتفقد المحافظ الأعمال الإنشائية بمستشفى العدوة المركزي الجديدة، وستخدم أهالي المركز بقوة 250 سرير وكذلك الأعمال الإنشائية لمجمع خدمات قرية صفانيه على مساحة 600 متر والأعمال الإنشائية لمدرسة صفانية.

والتقى محافظ المنيا خلال جولته بعدد من أهالي القرى، حيث استمع إلى ملاحظاتهم وآرائهم حول مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كما تابع المحافظ خلال جولته، نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء للمشروعات الجاري تنفيذها، موضحًا أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي يستهدف تطوير 192 قرية بـ757 تابعا، بإجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهي «أبو قرقاص، ملوى، العدوة ومغاغة، وديرمواس» بتكلفة 23 مليار جنية تقريبا، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

وشدد محافظ المنيا على ضرورة المتابعة الميدانية لكافة المشروعات، مؤكدا أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة.