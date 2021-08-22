طلاب مصريون يبتكرون قاربا يعمل بالطاقة الشمسية يمكن التحكم به عن بعد

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ابتكر طلاب مصريون قارباً صديقاً للبيئة، يعمل بالطاقة الشمسية، ويمكن التحكم فيه عن بعد، وصنعوا نموذجاً عملياً لابتكارهم ضمن مشروع تخرجهم.

وكان طلاب معهد الدراسات التقنية والمهنية بالأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري، التابعة لجامعة الدول العربية، ابتكروا وسيلة نقل بحرية يمكن استخدامها في النقل بين ضفتي النيل، لاستخدامه سياحياً في الأماكن والمنتجعات والمناطق السياحية.

قال حسن سالم أحد أفراد الفريق الذي توصل لهذا الابتكار، أن فكرته تقوم على عمل شيء مرتبط بالطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود، وتقليل الانبعاثات الكربونية، موضحاً أن هذا المركب يستطيع حمل 200 كيلو غرام، ويمكن التحكم في الوحدة الخاصة به سواء بشكل يدوي من داخل المركب، أو عن بعد، والخيار الأخير مفيد في الأماكن التي يصعب الوصول إليها، مثل المياه التي حدث بها تسرب للزيت، أو حريق فهذا المركب يمكنه الدخول لهذه الأماكن عبر التحكم عن بعد، كما يمكن بعد تطوير النموذج الخاص به بأحجام أكبر وفق الحسابات العلمية الدقيقة، لاستخدامه في نقل البضائع.

وأوضح الطالب أن المركب من إنتاج مصري باستثناء بعض القطع والمكونات الخاصة بالتحكم الإلكتروني المتوافرة في السوق،، وتكاليفه في المستقبل ستكون أرخص من أول نسخة في حال إنتاج أعداد كبيرة منه، وتابع: «لدينا طموح لجعل هذا القارب يعمل بنظام الطيار الآلي عبر إدخال الذكاء الاصطناعي إليه، وكذلك تركنا خيارات كثيرة لتطويره، فيمكن استخدامه في المستقبل بعد تطويره في إزالة الزيوت التي تتسرب في بعض الأنهار والبحار، ويمكن تركيب وحدة مطافي تضخ المياه عبر مضخة يتم تركيبها في القارب من الأسفل وتستخدم في إطفاء الحرائق التي تندلع في المياه، سواء في السفن، أو حقول النفط أو غيرها، دون تعريض أرواح البشر للخطر، وهي اقتراحات مستقبلية نسعى للوصول إليها بعد ذلك».

ولفت الطالب إلى أن القارب يمكنه العمل 6 ساعات متواصلة خلال ضوء النهار، أما خلال الليل فلديه بطاريات تمكنه من العمل من 3 إلى 6 ساعات أيضاً، كما أنه مزود بمخارج وأسلاك لشحن القارب بالكهرباء والعمل مثل السيارات التي تعمل بالكهرباء، وتبلغ سرعته 4 عقدة في الساعة، وطوله 2.70 متر، وعرضه 1.10 متر.