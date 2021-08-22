بيصنع مخلل فاسد.. ضبط مصنع غير مرخص بالإسكندرية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتصنيع المخللات الغير مطابقة للمواصفات القياسية بالإسكندرية.

وتم ضبط 6٫500 طن مخللات داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون بيانات تجارية وبها تغير في الخواص الطبيعية منتج نهائى معد للبيع و2٫500 طن ملح مستلزمات إنتاج داخل أجولة مجهولة المصدر، بحوزة المدير المسؤول عن المصنع، وذلك لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تصنيع المخللات الغير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص من الجهات المختصة، مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر داخل المصنع، وتعبئة منتجاته داخل عبوات بدون بيانات تجارية بقصد طرحها للبيع لجمهور المستهلكين بالمخالفة للقانون.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.