فى 24 ساعة.. «الداخلية» تضبط 79 قطعة سلاح نارى و142 قضية مخدرات

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت من ضبط 79 قطعة سلاح نارى، و142 قضية مخدرات وتنفيذ و50430 حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 79 قطعة سلاح نارى، بحوزة 61 متهم، وتنفيذ 50430 حكم قضائى متنوع، وتشكيلان عصابيين ضما 5 متهمين، إرتكبوا 3 حوادث متنوعة.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 142 قضية مخدرات بإجمالى 146 متهم، و15 متهم هارب، و9 لقيامهم باعمال بلطجة، و362 دراجة نارية مخالفة، و19958 مخالفة مرورية متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.