محافظ كفر الشيخ يطمئن علي لاعبي دسوق المصابين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح احمد السماحى، المتحدث الرسمي للمحافظة، عن اجراء اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اتصالاً هاتفياً بالدكتور اشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، فور اخطاره بوقوع حادث بمركز شباب دسوق، ببطولة تصنيف كرة السرعة، وذلك لمتابعة حالات المصابين، حيث تم نقلهم لمستشفى الجامعة بشبين الكوم، ومستشفى بركة السبع لتلقى العلاج.

وتواصل اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ مع اللواء ابراهيم ابو ليمون، محافظ المنوفية، وعلي الفور؛ توجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائبه، في طريقهم إلى المستشفى الجامعى بشبين الكوم، للاطمئنان على الحالات الـ ٤ الذين تم حجزهم بالمستشفى، للتأكد من استقرار حالتهم الصحية، مكلفًا الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة حالة المصابين، وتوفير كافة سبل الرعاية لهم، حتى تماثلهم الشفاء.

كما توجهوا، للإطمئنان على ٣ حالات قد تم تحويلهم لمستشفى بركة السبع لتلقي العلاج، والتأكد من استقرار حالتهم الصحية، داعياً الله أن يشفيهم ويخفف عنهم آلامهم.

وأكد المتحدث الرسمي للمحافظة، على توجيهات اللواء جمال نور الدين، بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم وعدم مغادرتهم للمستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة لأسرهم بسلام.