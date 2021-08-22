أخبار عاجلة

«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981 -
«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986 -
«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006 -
طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري -
حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الفضلي" يتفقد محطة تنقية مياه عرعر ويلتقي بالمواطنين والمستثمرين

Print
"الفضلي" يتفقد محطة تنقية مياه عرعر ويلتقي بالمواطنين والمستثمرين "الفضلي" يتفقد محطة تنقية مياه عرعر ويلتقي بالمواطنين والمستثمرين
أكد حرص الوزارة على تقديم جميع الخدمات للمواطنين وفق ترتيبات

تَفقد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، اليوم، محطة تنقية مياه عرعر، ضمن زيارته التفقدية للمنطقة التي بدأت يوم أمس.

واطلع خلال الزيارة على سير العمل، مستمعًا لشرح مفصل عن أعمال المحطة ومراحل التشغيل ونحوها.

والْتقى المهندس الفضلي بعدد من المواطنين والمستثمرين بمنطقة الحدود الشمالية؛ وذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمه فرع الوزارة، مناقشًا عددًا من الموضوعات حول الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين؛ مؤكدًا أن الوزارة وفروعها حريصة كل الحرص على تقديم جميع الخدمات للمواطنين وفق ترتيبات وتنسيقات وأدوار معينة مع الجهات ذات العلاقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها

قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها

"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط

"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط

"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية

"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية