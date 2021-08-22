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انتداب المعمل الجنائي لتحديد أسباب حريق مخزن أحذية في العمرانية

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انتداب المعمل الجنائي لتحديد أسباب حريق مخزن أحذية في العمرانية انتداب المعمل الجنائي لتحديد أسباب حريق مخزن أحذية في العمرانية

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أمرت نيابة الطالبية والعمرانية في الجيزة، اليوم الأحد، بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص آثار حريق مخزن أحذية بمنطقة العمرانية للوقوف على أسبابه والأدوات المستخدمة في إحداثه.

وطلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن لكشف ملابسات الواقعة. وأظهرت معاينة النيابة أن المخزن المتفحم عن آخره عبارة عن طابق أرضي بالكامل، يُستخدم مخزنًا للأحذية.

وذكرت التحقيقات أن الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.

وكانت قوات الحماية المدنية قد دفعت بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وأجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وفرضت أجهزة الأمن كردونًا حول محيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي العقارات.

المصرى اليوم

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