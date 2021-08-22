«تيسيراً وإستجابة لإلتماسات المواطنين».. قوافل متنقلة لإستخراج الرقم القومى بالشوارع والمنازل (التفاصيل)

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أعلنت وزارة الداخلية تيسيراً على جمهور المواطنين وإستجابة لإلتماساتهم، فقد واصل قطاع الأحوال المدنية تسيير قوافل لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى في مدينة العلمين الجديدة، كما تم توجيه مأموريات إلى المواطنين لاستخراج الاصدارات الخاصة بالاحوال المدنية في 7 محافظات نظرا لظروفهم الانسانية .

قالت الداخلية في بيان لها صباح اليوم الأحد :«في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى مراعاة البعد الإجتماعى والإنسانى للمواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات للتيسير عليهم ومساعدتهم في إستخراج أوراقهم الثبوتية ،ونظراً لما تشهده مدينة العلمين الجديدة من مشروعات قومية يقوم بتنفيذها عدد كبير من العاملين، وإحتياج بعضهم لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى، فقد قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأمورية شملت عدد من السيارات المجهزة (المراكز التكنولوجية المتنقلة) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، للتيسير عليهم وعدم تحملهم تكاليف ومشقة الإنتقال»

وأضافت: «كما قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين قاطنى المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية المجتمعية بنطاق محافظات ( القاهرة والجيزة وسوهاج والفيوم وبنى سويف والمنيا ) وقد لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من المواطنين، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن،كما تم إيفاد مأمورية تصوير خارجى بمحافظة قنا لإستخراج الأوراق الثبوتية وتجديد بطاقات الرقم القومى لقاطنى منطقتى (الكنوز بدائرة قسم شرطة قنا – مُجمع الألمونيوم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى)».

وتابعت: «كما تم إيفاد مأموريات لـ 5 حالات إنسانية بـمحال الإقامة والمستشفيات بكافة المواقع على مستوى الجمهورية لإستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، كما تم إيفاد مأموريات خارجية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد من السيدات ( بدائرة مركز شرطة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ – بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية ) بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة»

وشددت :«كما قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأموريات خارجية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين بعدد من القطاعات والمؤسسات العلمية والإجتماعية، كما يواصل قسم حقوق الإنسان بالقطاع إهتمامه بتوجيه وإستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات «كبار السن وذوى الهمم» بمقر ديوان القطاع لتقديم خدمات القطاع لهم» .

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

قوافل متنقلة لاستخراج الرقم القومي في الشوارع والمنازل

قوافل متنقلة لاستخراج الرقم القومي في الشوارع والمنازل

قوافل متنقلة لاستخراج الرقم القومي في الشوارع والمنازل