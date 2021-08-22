وزير الري: نستهدف تأهيل الترع بطول 8915 كم لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، وذلك بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشؤون مجلس النواب وإدارة المياه.

ووجه «عبدالعاطي» خلال الاجتماع بمواصلة العمل بالمشروع القومى لتأهيل الترع بأعلى معدلات للتنفيذ مع مراعاة كل الاشتراطات والمعايير الفنية، مع مواصلة أعمال الرقابة والإشراف من خلال مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الري في تصريحات صحفية، الأحد، إنه تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٢٢٩٧ كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية، وجارى العمل في تنفيذ ٦١٩٤ كيلومتر أخرى من إجمالي 20 ألف كم هي إجمالي أطوال الترع المصرية.

وأضاف وزير الري أنه تم تدبير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤٢٤ كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التي شملها المشروع ٨٩١٥ كيلومتر حتى تاريخه، موضحًا أن الهدف من المشروعات القومية الجاري تنفيذها حاليًا في مجال المياه هو تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لكل المزارعين.

وأوضح «عبدالعاطي»، أن أعمال تأهيل الترع أحدثت تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، ووصول المياه لنهايات الترع بسهولة، وحصول المزارعين على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، بالإضافة لما يحققه المشروع القومى لتأهيل الترع من مكاسب كبيرة سواء على المستوى البيئى أو الاجتماعي أو الاقتصادي.

وزير الري يتابع تأهيل الترع