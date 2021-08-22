رئيس جامعة طنطا: إطلاق «ملتقى العباقرة» لاكتشاف ودعم الموهوبين والمبدعين

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أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، عن إطلاق «ملتقى العباقرة» باكورة أعمال المركز الدائم للإبداع الثقافى بجامعة طنطا، والذى يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات.

أشار رئيس الجامعة أن التسجيل في ملتقى عباقرة جامعة طنطا إلكترونيًا على الرابط https://forms.office.com/r/d1XD0paiSq لمدة أسبوع اعتبارًا من اليوم ولأول مرة بما يضمن توسيع دائرة المشاركة الطلابية، وذلك في إطار خطة الجامعة لدعم منظومة التحول الرقمى ورقمنة الخدمات تماشيًا مع خطة الدولة الاستراتجية ورؤية مصر 2030.

أكد الدكتور محمود ذكى حرص جامعة طنطا على اكتشاف ودعم المبدعين والمبتكرين والموهوبين من طلاب الجامعة في شتى المجالات العلمية والرياضية والأدبية والفنية وتنمية قدراتهم في شتى مجالات المعرفة، ودمج ورعاية الموهوبين من ذوى الهمم على مستوى الجامعة باعتبارها أولوية قصوى، وذلك استعدادًا للمشاركة في مسابقة عباقرة الجامعات للموسم الرابع.

من جانبه أشار الدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه من المقرر إقامة الملتقى عقب نهاية فترة التسجيل بمشاركة الطلاب الفائزين بكأس العباقرة العامين الماضيين، وذلك بالمركز الدائم للإبداع بإدارة النشاط الثقافى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وأوضح الدكتور محمد حسين أنه من المقرر الإعلان قريبًا عن المسابقة الكبري للجامعة، والتى سيتم من خلالها اختيار الطلاب الفائزين للمشاركة في الموسم الرابع من برنامج «عباقرة الجامعات» من خلال الصفحة الرسمية للجامعة.

يذكر أن مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى وافق في مارس الماضى على إقامة المركز الدائم للإبداع الثقافى والأدبى بمقر الإدارة العامة لرعاية الشباب بمسرح الأنشطة الطلابية بكلية الآداب القديمة.