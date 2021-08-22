إصابات كورونا تتجاوز 212 مليون.. وأمريكا في المقدمة

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أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا، حتى يوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 438 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 212 مليونا، ونحو 211 ألف إصابة، تعافى منهم 189 مليونا ونحو 798 ألف مريض.

إصابات ووفيات كورونا خلال 24 ساعة

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت 565 ألفا و803 إصابات جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8.760 حالة وفاة.

أعلى حصيلة وفيات في يوم واحد

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: اندونيسيا (1،361 وفاة)، وروسيا (797 وفاة)، والمكسيك (761 وفاة)، والبرازيل (585 وفاة)، وإيران (544 وفاة).

مسعفون ينقلون مريضًا من سيارة إسعاف إلى مستشفى لندن الملكي مع استمرار انتشار مرض فيروس كورونا - صورة أرشيفية

أعلى حصيلة إصابات في يوم واحد

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، اميركا (90.782 إصابة)، وبريطانيا (32.058 إصابة)، والهند (31,043 إصابة)، والبرازيل (28,388 إصابة)، واليابان (25,877 إصابة).

ولا تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

الدول الأكثر تأثرا بالجائحة

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، وهي: أمريكا (644،840 وفاة)، والبرازيل (574،243 وفاة)، والهند (434,399 وفاة)، والمكسيك (252,927 وفاة)، والبيرو (197,818 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (38،519،294 إصابة)، والهند (32,424,234 إصابة)، والبرازيل (20,556,487 إصابة)، وروسيا (6,726,523 إصابة)، وفرنسا (6,602,311 إصابة).