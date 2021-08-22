بالأسماء.. تفاصيل إصابة 11 لاعب ولاعبة بحادث فريق كرة السرعة بدسوق

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أُصيب 11لاعب ولاعبة من فريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ، في حادث تصادم لأتوبيس كانوا يستقلونه، أمام قرية مسطاى بطريق مصر _ الإسكندرية الزراعى اتجاه طنطا، عقب عودتهم من المشاركة ببطولة الكرة الخماسي بحي الأسمرات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى، إذ جاءت أسماء المصابين كالتالي:

١-روميساء محمد سويلم ١٤سنه دسوق

كسر مفتت بالزراع الايمن /جرح قطعي بفروة الراس ٢٠سم

٢- محمد وائل عتماني ١٩ سنه دسوق

جرح قطعي بالوجه حوالى ٣سم /اشتباه كسر بالذراع الايمن

٣- ابراهيم محمد طيبه ٣٠ سنه دسوق جرح قطعي بالوجه ٣سم

٤- حسناء فريد الخولي ١٣سنه دسوق

بتر بالذراع الايمن

٥- اسيل محمد ابو شلوع ١٦ سنه دسوق

بتر بأصابع اليد اليمني

٦- يحيي أشرف سعودي ١٧سنه دسوق

جرح قطعي بالوجه وسحجات بالذراعين

٧- محمد سامح حمدي علام ١٤ سنه دسوق

مابعد الارتجاج

٨- لميس ياسر البصطاوي ١٤ سنه دسوق

بتر بالذراع الايمن

٩- محمد صادق البصطاوي ٢٢سنه

خلع بالكتف الايسر

١٠- ياسين صابر ابو طالب ١١سنه سحجات وكدمات

١١- حنان خالد الخطيب ٢٠سنه سحجات وكدمات

يذكر أن الأتوبيس كان يستقله فريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ وخلال عودته من المشاركة ببطولة الكرة الخماسي بحي الأسمرات، وقع الحادث والذي أصيب خلاله 11 فردًا بكسور وجروح إثر التصادم، وعلى الفور تم انتقال 8 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفي بركة السبع لتقديم المساعدات الطبية العاجلة، وتم تحويل الحالات الحرجة لمستشفي الجامعة لإجراء الجراحات اللازمة.