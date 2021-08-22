أخبار عاجلة

«زي النهارده» عمار الحكيم رئيسا للمجلس الأعلى الإسلامى العراقى 1سبتمبر 2009 -
عاجل | 381 ألف حبة كبتاجون تضبط يوميا في السعودية -
إلى أينَ أيُّها العاشقُ السومرى؟.. «فى وداع الراحل أمجد محمد سعيد» شعر لــ عِذاب الركابيّ - العراق -
تفاحة آدم ذات لقاء ومسرحية : «قصة قصيرة» لــ زهرة عز - المغرب -
"سامسونج" تعتزم بدء الإنتاج الضخم لسلسلة "جالاكسي إس 22" في نوفمبر القادم -
ضبط مواطن نقل 9 مخالفين لنظام أمن الحدود في جدة -
مقتل طالب وإصابة 11 آخرين برصاص قوات نظامية خلال مظاهرات بدارفور -
أمادو موتاري فيحاويًا حتى 2023.. والإدارة تنهي عقد اليوناني كرياكوس بالتراضي -
قطر تدين محاولة استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولي -
"السديس": حرب المخدرات على بلادنا مكشوفة.. ورجال أمننا لمروجيها بالمرصاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

بالأسماء.. تفاصيل إصابة 11 لاعب ولاعبة بحادث فريق كرة السرعة بدسوق

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أُصيب 11لاعب ولاعبة من فريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ، في حادث تصادم لأتوبيس كانوا يستقلونه، أمام قرية مسطاى بطريق _ الإسكندرية الزراعى اتجاه طنطا، عقب عودتهم من المشاركة ببطولة الكرة الخماسي بحي الأسمرات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى، إذ جاءت أسماء المصابين كالتالي:

١-روميساء محمد سويلم ١٤سنه دسوق
كسر مفتت بالزراع الايمن /جرح قطعي بفروة الراس ٢٠سم
٢- محمد وائل عتماني ١٩ سنه دسوق
جرح قطعي بالوجه حوالى ٣سم /اشتباه كسر بالذراع الايمن
٣- ابراهيم محمد طيبه ٣٠ سنه دسوق جرح قطعي بالوجه ٣سم
٤- حسناء فريد الخولي ١٣سنه دسوق
بتر بالذراع الايمن
٥- اسيل محمد ابو شلوع ١٦ سنه دسوق
بتر بأصابع اليد اليمني
٦- يحيي أشرف سعودي ١٧سنه دسوق
جرح قطعي بالوجه وسحجات بالذراعين
٧- محمد سامح حمدي علام ١٤ سنه دسوق
مابعد الارتجاج
٨- لميس ياسر البصطاوي ١٤ سنه دسوق
بتر بالذراع الايمن
٩- محمد صادق البصطاوي ٢٢سنه
خلع بالكتف الايسر
١٠- ياسين صابر ابو طالب ١١سنه سحجات وكدمات
١١- حنان خالد الخطيب ٢٠سنه سحجات وكدمات

يذكر أن الأتوبيس كان يستقله فريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ وخلال عودته من المشاركة ببطولة الكرة الخماسي بحي الأسمرات، وقع الحادث والذي أصيب خلاله 11 فردًا بكسور وجروح إثر التصادم، وعلى الفور تم انتقال 8 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفي بركة السبع لتقديم المساعدات الطبية العاجلة، وتم تحويل الحالات الحرجة لمستشفي الجامعة لإجراء الجراحات اللازمة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
زوجة البارالمبى محمد صبحى الحاصل على برونزية طوكيو: هدفه رفع اسم مصر عاليا

زوجة البارالمبى محمد صبحى الحاصل على برونزية طوكيو: هدفه رفع اسم مصر عاليا

مصر وأنجولا بث مباشر 1- 9 -2021 في تصفيات كأس العالم 2022 (لحظة بلحظة)

مصر وأنجولا بث مباشر 1- 9 -2021 في تصفيات كأس العالم 2022 (لحظة بلحظة)

بينهم 4 مصريين .. ضبط 27 متهما بمحاولة تهريب أطنان من المخدرات بالسعودية

بينهم 4 مصريين .. ضبط 27 متهما بمحاولة تهريب أطنان من المخدرات بالسعودية