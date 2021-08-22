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محافظ المنيا يتابع تلقي لقاح كورونا بمركز شباب عطف حيدر بالعدوة

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محافظ المنيا يتابع تلقي لقاح كورونا بمركز شباب عطف حيدر بالعدوة محافظ المنيا يتابع تلقي لقاح كورونا بمركز شباب عطف حيدر بالعدوة

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، واللواء محمد محمود عزت رئيس مركز ومدينة العدوة، حيث تابع المحافظ، خلال جولته خط سير المواطنين متلقى اللقاح بدءا من الاستعلام ومرورا بالتسجيل والفحص الصحي وحتى تلقى اللقاح .

أكد المحافظ، على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع الالتزام الكامل بحسن معاملة المواطنين وتيسير الإجراءات عليهم .

وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره للفرق الطبية، لجهدهم المستمر وعملهم المخلص في مواجهة هذا الوباء ولما لمسه من حسن معاملة المترددين.

وحرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين الراغبين في تلقى اللقاح، مؤكدا أن اللقاح مجاني لكافة المواطنين، وناشد «القاضي»، المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

هذا ويذكر انه تم زيادة مراكز تلقي لقاح فيروس كورنا الخاص بالمسافرين، إلى 6 مراكز بجميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلى مراكز تلقي اللقاح الثابتة وعددها 17 مركز وهي مخصصة لجميع المواطنين وكذلك 40 فريق طبي متحرك.

egcovac.mohp.gov.eg

المصرى اليوم

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