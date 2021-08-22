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محافظ كفر الشيخ يقرر صرف 30 ألف جنيه لكل مصاب في فريق كرة السرعة

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التقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، بديوان عام محافظة المنوفية، بحضور هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، للتوجه للمستشفى الجامعي بشبين الكوم، ومستشفى بركة السبع، للاطمئنان على المصابين.

صرح أحمد السماحى، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرر صرف 30 ألف جنيه لكل حالة، كما قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، صرف 20 ألف جنيه لكل حالة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم وعدم مغادرتهم للمستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة لأسرهم بسلام.

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

المصرى اليوم

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