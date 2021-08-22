أخبار عاجلة

«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981 -
«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986 -
«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006 -
طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري -
حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف -
ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة» -
السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية -
سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

يتقاضى راتبه بالدولار ويرفض الانفاق على ابنته الوحيدة.. قضية موظف كبير أمام «محكمة الأسرة»

Print
يتقاضى راتبه بالدولار ويرفض الانفاق على ابنته الوحيدة.. قضية موظف كبير أمام «محكمة الأسرة» يتقاضى راتبه بالدولار ويرفض الانفاق على ابنته الوحيدة.. قضية موظف كبير أمام «محكمة الأسرة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة الأسرة بحبس موظف شهرا لرفضه دفع متجمد نفقة لابنته وقدرها 150 ألف جنية، وتبين أن الموظف يعمل بإحدى الشركات الكبرى خارج ، ويتقاضى راتبه بالدولار، إلا إنه يرفض الانفاق على ابنته التي تبلغ من العمر 15 عامًا.

كانت محكمة أول درجة أصدرت حكما بالزام الموظف بدفع 4 آلالاف جنية نفقة شهرية لابنته، إلا انه رفض الدفع حتى تراكم المبلغ ووصل لـ150 الف جنية، وأقامت طليقته دعوى أمام المحكمة «الدفع لا الحبس» رفض الدفع فصدر ضده حكما بالحبس شهرا وتم إدراجه على قوائم الترقب والوصول لتواجده خارج البلاد.

قالت المدعية إنها تزوجت منذ 17 سنه من موظف يعمل بإحدى الهيئات الحكومية وكان يتقاضى راتبا كبير، تمكن من تطوير نفسه والحصول على كورسات في الانجليزى والالمانى حتى أصبح متمكن في اللغتين وتعامل مع إحدى الشركات الانترناشيونال والتحق للعمل بها وأصبح يتقاضى أجرا عاليا.

تابعت أنه وجد أن السفر للخارج سوف يزيد من راتبه فوافق على عرض الشركه وترك زوجته وطفلته في مصر وكان يحضر إليهما خلال إجازته السنوية، استغلت والدته غيابه وحاولت السيطرة على زوجه ابنها، فطلبت منه إرسال مصروف الطفلة وزوجته عليها، ووافق على طلب والدته، مما أدى إلى حدوث مشاكل كثيرة بين زوجته ووالدته لرفض الأخيرة إعطائها الأموال المحوله عليها.

وذكرت في أخر زيارة له وقعت بينهما مشاجرة بسبب تحويل الأموال على والدته وتدخل والدها واشقائها اللذين طلبوا منه تحويل المبالغ عليها حتى ينهى المشاكل التي تقع بينها وبين والدته، وعاتبه والدها، قائلاً: «مش كفاية انك سايبها هي وطفلتك كمان عايز أمك تتحكم فيها»، فكان رد فعله غريب طلقها وسافر.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل

وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل

مصرع فتاة غرقا في أسوان

مصرع فتاة غرقا في أسوان

مجاهد: مصير الدوري الجديد وكأس مصر خلال 48 ساعة.. فيديو

مجاهد: مصير الدوري الجديد وكأس مصر خلال 48 ساعة.. فيديو

اتحاد الكرة المصري يوقف "شيكابالا" 8 أشهر وغرامة نصف مليون جنيه!

اتحاد الكرة المصري يوقف "شيكابالا" 8 أشهر وغرامة نصف مليون جنيه!