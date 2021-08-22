يتقاضى راتبه بالدولار ويرفض الانفاق على ابنته الوحيدة.. قضية موظف كبير أمام «محكمة الأسرة»

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قضت محكمة الأسرة بحبس موظف شهرا لرفضه دفع متجمد نفقة لابنته وقدرها 150 ألف جنية، وتبين أن الموظف يعمل بإحدى الشركات الكبرى خارج مصر، ويتقاضى راتبه بالدولار، إلا إنه يرفض الانفاق على ابنته التي تبلغ من العمر 15 عامًا.

كانت محكمة أول درجة أصدرت حكما بالزام الموظف بدفع 4 آلالاف جنية نفقة شهرية لابنته، إلا انه رفض الدفع حتى تراكم المبلغ ووصل لـ150 الف جنية، وأقامت طليقته دعوى أمام المحكمة «الدفع لا الحبس» رفض الدفع فصدر ضده حكما بالحبس شهرا وتم إدراجه على قوائم الترقب والوصول لتواجده خارج البلاد.

قالت المدعية إنها تزوجت منذ 17 سنه من موظف يعمل بإحدى الهيئات الحكومية وكان يتقاضى راتبا كبير، تمكن من تطوير نفسه والحصول على كورسات في الانجليزى والالمانى حتى أصبح متمكن في اللغتين وتعامل مع إحدى الشركات الانترناشيونال والتحق للعمل بها وأصبح يتقاضى أجرا عاليا.

تابعت أنه وجد أن السفر للخارج سوف يزيد من راتبه فوافق على عرض الشركه وترك زوجته وطفلته في مصر وكان يحضر إليهما خلال إجازته السنوية، استغلت والدته غيابه وحاولت السيطرة على زوجه ابنها، فطلبت منه إرسال مصروف الطفلة وزوجته عليها، ووافق على طلب والدته، مما أدى إلى حدوث مشاكل كثيرة بين زوجته ووالدته لرفض الأخيرة إعطائها الأموال المحوله عليها.

وذكرت في أخر زيارة له وقعت بينهما مشاجرة بسبب تحويل الأموال على والدته وتدخل والدها واشقائها اللذين طلبوا منه تحويل المبالغ عليها حتى ينهى المشاكل التي تقع بينها وبين والدته، وعاتبه والدها، قائلاً: «مش كفاية انك سايبها هي وطفلتك كمان عايز أمك تتحكم فيها»، فكان رد فعله غريب طلقها وسافر.