مقتل شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا

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لقى شخصان مصرعهما، الأحد، إثر إصابتهما بطلقات نارية نتيجة نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بينهما بجبل المراشدة التابع لمركز الوقف بمحافظة قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بمقتل ياسين سيد عباس، 45 عامًا، من السمطا، ومحمد على السمان، 47 عامًا، من الصعايدة بدشنا، بطلق ناري إثر نشوب مشاجرة بينهما بجبل المراشدة بمركز الوقف، فتم نقل إحدى الجثتين إلى مشرحة مستشفى الوقف، والأخرى إلى قنا العام.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، حيث كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.