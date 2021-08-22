محافظ المنيا : جاري العمل في 254 مشروعا في 18 قطاع متنوع بمركز العدوة

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تابع محافظ المنيا، خلال جولته، نسب التنفيذ لأعمال توسعة مدرسة الجهاد 4 الابتدائية التابعة لمجلس قروي عطف حيدر،، بتكلفة تقدر بـ 9مليون جنيه، وكذلك أعمال إنشاء مشروع الصرف الصحي بقرية الجهاد 4 حيث يجري تنفيذ شبكات الانحدار.

وخلال الجولة وضع محافظ المنيا حجر الأساس لأعمال إنشاء محطه معالجة قرية برمشا والتي ستخدم 12قريه أخرى بتكلفة 840 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة مشروع الصرف الصحي بقرية المسيد وكذلك الموقع المخصص لإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية عطف حيدر والموقع المخصص لإقامة مجمع خدمات بقرية عطف حيدر، حيث يجري إزالة المباني القديمة للبدء في أعمال حفر المجمع الخدمي على مساحة 600متر مسطح بتكلفة 9مليون 375الف.

وشملت جولة محافظ المنيا، تفقد الوحدة الصحية بقرية عطف حيدر ومعاينة موقع إقامة محطة مياه بعطف حيدر وكذلك تفقد مركز شباب عطف حيدر، حيث استمع المحافظ لمقترح بإعادة تطوير المركز، كما تابع الأعمال الإنشائية بمدرسة ابو بكر الصديق الابتدائية بقرية البسقلون وكذلك الأعمال الإنشائية لشبكات الانحدار والصرف الصحي بقرية البسقلون والأعمال الإنشائية لمركز شباب مركز العدوة، كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية بمستشفى العدوة المركزي الجديدة، وستخدم أهالي المركز بقوة 250 سرير وكذلك الأعمال الإنشائية لمجمع خدمات قرية صفانيه على مساحة 600متروالأعمال الإنشائية لمدرسة صفانية.

التقي المحافظ خلال جولته بعدد من أهالي القري ،حيث استمع إلى ملاحظاتهم وآرائهم حول مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة، كما تابع المحافظ خلال جولته، نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء للمشروعات الجاري تنفيذها، موضحا أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذى أطلقه السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يستهدف تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، باجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى» أبو قرقاص، ملوى، العدوة ومغاغة، وديرمواس «بتكلفة 23 مليار جنية تقريبا، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية لكافة المشروعات، مؤكدا أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة.

محافظ المنيا يتفقد حياة كريمة في العدوه

محافظ المنيا يتفقد حياة كريمة في العدوه

محافظ المنيا يتفقد حياة كريمة في العدوه

محافظ المنيا يتفقد حياة كريمة في العدوه