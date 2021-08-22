أخبار عاجلة

«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981 -
«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986 -
«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006 -
طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري -
حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف -
ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة» -
السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية -
سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«القوى العاملة» بـ«النواب»: توفير الأجهزة التعويضية للطلاب ذوي الهمم مفتاح حصولهم على كامل حقوقهم

Print
«القوى العاملة» بـ«النواب»: توفير الأجهزة التعويضية للطلاب ذوي الهمم مفتاح حصولهم على كامل حقوقهم «القوى العاملة» بـ«النواب»: توفير الأجهزة التعويضية للطلاب ذوي الهمم مفتاح حصولهم على كامل حقوقهم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب احمد مهني، وكيل لجنة القوي العاملة مجلس النواب، ان الحمله التي اطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، بشأن توفير الاجهزة التعويضية والأدوات اللازمة لذوي الهمم من طلاب الثانوية العامة والمقبلين على المرحلة الجامعية أصحاب الإعاقات البصرية، مؤكدًا انها خطوة تعكس توجه الدولة نحو السعي بشكل حسيس لإعطاء كل شخص ذوى الهمم كامل حقوقهم.

واكد مهني، خلال البيان الصادر له، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بذوى الإعاقة خلال السنوات الأخيرة، خصوصا فيما يتعلق بتفعيل مواد وقوانين خاصة بهم، باعتبارهم جزء فاعل في المجتمع المصرى، فضلا عن ضرورة تواجدهم في كافة مؤسسات الدولة، واكبر دليل على ذلك هو توفير الاجهزة التعويضية والأدوات اللازمة لذوي الهمم من طلاب الثانوية العامة والمقبلين على المرحلة الجامعية.

وأشار وكيل لجنة القوي العاملة مجلس النواب، إلى أن هذه الحملة تأتي محفزا لكافة الطلاب والمواطنين وخاصة طلاب الثانوية العامة المتقدمين للمرحلة الجامعية، مما يؤكد على أن التعليم حق للجميع وليس حكرًا على أحد، لافتًا إلى أن كون اتاحة هذه الأجهزة التعويضية تعتبر بمثابة مفتاح للوصول إلى جزء من حقوقهم على المجتمع والتى اولها سيادة الرئيس أولوية أولى وجعل الجميع يلتفت إلى هذة الفئة التي تحتاح رعاية خاصة لان من بينها المتفوق والمتميز الذي يحتاج فقط للرعاية الصحيحة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981

«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981

«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986

«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986

«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006

«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006

طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري

طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري