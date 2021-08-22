«القوى العاملة» بـ«النواب»: توفير الأجهزة التعويضية للطلاب ذوي الهمم مفتاح حصولهم على كامل حقوقهم

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قال النائب احمد مهني، وكيل لجنة القوي العاملة مجلس النواب، ان الحمله التي اطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، بشأن توفير الاجهزة التعويضية والأدوات اللازمة لذوي الهمم من طلاب الثانوية العامة والمقبلين على المرحلة الجامعية أصحاب الإعاقات البصرية، مؤكدًا انها خطوة تعكس توجه الدولة نحو السعي بشكل حسيس لإعطاء كل شخص ذوى الهمم كامل حقوقهم.

واكد مهني، خلال البيان الصادر له، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بذوى الإعاقة خلال السنوات الأخيرة، خصوصا فيما يتعلق بتفعيل مواد وقوانين خاصة بهم، باعتبارهم جزء فاعل في المجتمع المصرى، فضلا عن ضرورة تواجدهم في كافة مؤسسات الدولة، واكبر دليل على ذلك هو توفير الاجهزة التعويضية والأدوات اللازمة لذوي الهمم من طلاب الثانوية العامة والمقبلين على المرحلة الجامعية.

وأشار وكيل لجنة القوي العاملة مجلس النواب، إلى أن هذه الحملة تأتي محفزا لكافة الطلاب والمواطنين وخاصة طلاب الثانوية العامة المتقدمين للمرحلة الجامعية، مما يؤكد على أن التعليم حق للجميع وليس حكرًا على أحد، لافتًا إلى أن كون اتاحة هذه الأجهزة التعويضية تعتبر بمثابة مفتاح للوصول إلى جزء من حقوقهم على المجتمع والتى اولها سيادة الرئيس أولوية أولى وجعل الجميع يلتفت إلى هذة الفئة التي تحتاح رعاية خاصة لان من بينها المتفوق والمتميز الذي يحتاج فقط للرعاية الصحيحة.