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اليوم .. «صحة المنيا» تطلق المرحلة الثانية من حملة «حقك تنظمي»

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اليوم .. «صحة المنيا» تطلق المرحلة الثانية من حملة «حقك تنظمي» اليوم .. «صحة المنيا» تطلق المرحلة الثانية من حملة «حقك تنظمي»

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أن المرحلة الثانية من حملة «حقك تنظمي»، ضمن مبادرة أيامنا أحلى لتقديم خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة بالمجان، ستنطلق اليوم الأحد، وذلك ضمن مبادرة «أيامنا أحلى» التي يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

وقال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن هذه الحملة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزيرة الصحة والسكان بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة مؤكدا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا،عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن المرحلة الثانية للحملة ستكون بالمنيا ومغاغة وأبوقرقاص وملوى وديرمواس بدءا من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل الموافق 26 أغسطس.

ومن جانبها قالت الدكتورة وفاء بدوى، مدير إدارة تنظيم الأسرة، أنه يتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل طويلة المدى بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.

المصرى اليوم

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