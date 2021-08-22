اليوم .. «صحة المنيا» تطلق المرحلة الثانية من حملة «حقك تنظمي»

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أن المرحلة الثانية من حملة «حقك تنظمي»، ضمن مبادرة أيامنا أحلى لتقديم خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة بالمجان، ستنطلق اليوم الأحد، وذلك ضمن مبادرة «أيامنا أحلى» التي يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.
وقال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن هذه الحملة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزيرة الصحة والسكان بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة مؤكدا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا،عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.
وأوضح وكيل وزارة الصحة أن المرحلة الثانية للحملة ستكون بالمنيا ومغاغة وأبوقرقاص وملوى وديرمواس بدءا من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل الموافق 26 أغسطس.
ومن جانبها قالت الدكتورة وفاء بدوى، مدير إدارة تنظيم الأسرة، أنه يتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل طويلة المدى بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.