أوهمها بقدرته على إلحاق نجلها بإحدى الكليات العسكرية.. القبض على نصاب وشريكه ( التفاصيل )

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أعلنت وزارةىالداخلية عن ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على إحدى السيدات بالإشتراك مع آخر وإيهامها بقدرتهما على إلحاق نجلها بإحدى الكليات العسكرية.

قالت الداخلية في بيان لها صباح اليوم الأحد: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من(إحدى السيدات- مقيمة بمحافظة الشرقية) بقيام شخصين بالنصب والإحتيال عليها والإستيلاء منها على مبالغ مالية منها، بزعم إلحاق نجلها بإحدى الكليات العسكرية زاعمان علاقتهما الوطيدة ببعض المسئولين خلافاً للحقيقة».

وأضافت: «بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وأن وراء إرتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة الدقهلية، عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم ضبط أحدهما، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب جارى تكثيف الجهود لضبطه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»