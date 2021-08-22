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خطط لاغتيال الرئيس التونسي .. الأمن يعلن تفاصيل القبض على إرهابي جديد

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خطط لاغتيال الرئيس التونسي .. الأمن يعلن تفاصيل القبض على إرهابي جديد خطط لاغتيال الرئيس التونسي .. الأمن يعلن تفاصيل القبض على إرهابي جديد

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أكدت وسائل إعلام تونسية، الأحد، القبض على شخص خطط لاغتيال رئيس البلاد قيس سعيد.

وبحسب ما نشرته صحيفة الشروق التونسية فإنه تم «إلقاء القبض على إرهابي ممن ينعتون بالذئاب المنفردة كان يحضر لعملية اغتيال تستهدف الرئيس التونسي قيس سعيد بإحدى المدن الساحلية».

وقالت الصحيفة إن تحريات واسعة أجريت منذ إلقاء القبض على المتهم في الساعات القليلة الماضية.

والجمعة أكد الرئيس التونسي، أن هناك من يجري محاولات يائسة لاغتياله، قائلا: «طريق الحق صعب، وسأواصل بنفس المبادئ في إطار القانون».

وتابع: «الحكومات تتعاقب أما الدولة فتستمر.. سنقف سدا منيعا أمام كل من يحاول ضرب الدولة».

ومضى قائلا: «هناك من يؤلب دولا أجنبية على البلاد والرئاسة».

وقبل أسابيع، استجاب الرئيس التونسي لدعوات تطالب بإقصاء تنظيم الإخوان عن الحكم وقرر تجميد عمل البرلمان الذي هيمنت عليه الجماعة، وإقالة رئيس هشام المشيشي.

المصرى اليوم

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