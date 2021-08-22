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ميل عقار مكون من 9 طوابق بمدينة المنصورة .. والحى : لم يصدر له ترخيص

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ميل عقار مكون من 9 طوابق بمدينة المنصورة .. والحى : لم يصدر له ترخيص ميل عقار مكون من 9 طوابق بمدينة المنصورة .. والحى : لم يصدر له ترخيص

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شهدت مدينة المنصورة، ميل عقار مكون من 9 طوابق، على العقار آخر مجاور له، وتم فرض كردون أمني حول المكان .

وتلقى اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بحدوث ميل في أحد العقارات بمنطقة المجزر بالمنصورة.

وانتقل ضباط مباحث قسم اول المنصورة، وقوات الحماية المدنية، لمكان البلاغ، ومسؤولي حي غرب المنصورة، وتم فرض كردون أمني حول العقار.

وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مكون من 9 طوابق، على مساحة 210 متر تقريبًا، تحت الإنشاء، وخالي من السكان، وحدوث ميل 30 سم على العقار المجاور له، والمكون من 11 طابقا على مساحة 300 متر تقريبا، بإجمالي 33 شقة، منهم 13 شقة مأهولة بالسكان ويوجد بينهما فاصل حدودي يقدر بنحو متر .

وبسؤال «جلال .م. م» 53 سنة، فني شنون هندسية بحي غرب المنصورة، أقر بأن العقار لم تصدر له تراخيص بناء أو قرارات إزالة، ولا يشكل خطورة داهمة في الوقت الحالي، كما أن اسم مالكه غير مسجل بالحي، وجار عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

تحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق .

يذكر أن مدينة المنصورة شهدت منذ عدة شهور قليلة ميل عقار برج آخر على جاره بسبب تعدد مخالفات المبانى ووجود ارتفاعات مخالفة وفقا لاحصاءات الأجهزة الرقابية .

المصرى اليوم

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