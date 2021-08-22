عاطل يشرع في قتل مزارع للخلاف على دراجة نارية في كفر شكر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب مزارع بطلق نارى فرد خرطوش بالساق اليسرى أسفل الركبة إثر مشاجرة نشبت بينه وبين عاطل للخلاف على دراجة نارية، تم نقل المصاب إلى مستشفى بنها الجامعى وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفرشكر، يفيد بورود إشارة من مستشفى بنها الجامعي باستقبال مزارع مصاب بطلق ناري فرد خرطوش بالساق اليسرى أسفل الركبة.

انتقلت قوة أمنية وبسؤال المصاب 29 سنة مزارع مصاب بطلق نارى فرد خرطوش بالساق اليسرى أسفل الركبة عاطل بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش أحدث إصابته وذلك أثناء وجوده بطريق العزيزية دائرة مركز منيا القمح بالشرقية لوجود خلافات بينهما على دراجة نارية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.