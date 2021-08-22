مياه أسيوط تنظم ندوه توعية حول آليات ترشيد الاستهلاك

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أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد، أهمية الحفاظ على مياه الشرب وترشيد الاستهلاك، ورفع الوعى المائى لدى المواطنين لتغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة، وتنفيذ العديد من البرامج والندوات التوعوية بالتعاون مع الجهات والوزارات المختلفة، في إطار تكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.

جاء ذلك أثناء ندوة ترشيد استهلاك المياه التي نظمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد بحضور مسؤولين من وزارة التربية والتعليم وقصر الثقافة بمدرسة العقال البحرى بمركز البدارى. وتعد هذه الندوة واحدة من سلسلة ندوات التوعية التي تنظمها شركة المياه والصرف الصحي تحفيزا للمواطنين على استخدام القطع الموفره تقليلا لكمية المياه المستخدمة.

كما شملت الندوة ورشة رسم للأطفال الممارسين للأنشطة الصيفية حول آليات ترشيد استهلاك المياه.

وأضاف المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار أن التوعية أحد المحاور الهامة لتوضيح رسائل أهمية المياه والترشيد وعدم الإسراف وكيفية الحفاظ على المياه.