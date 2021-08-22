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المتحدث العسكري : وزير الدفاع يغادر إلى في زيارة رسمية

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المتحدث العسكري : وزير الدفاع يغادر إلى روسيا في زيارة رسمية المتحدث العسكري : وزير الدفاع يغادر إلى في زيارة رسمية

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غادر القاهرة الفريق أول ‏‎محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ‏متوجهًا إلى العاصمة الروسية موسكو على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية ‏تستغرق عدة أيام، وذلك في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين.‏

ومن المقرر أن يحضر «زكي» خلال زيارته لروسيا ‏فعاليات الاجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية الروسية مع عدد من القادة والمسؤولين ‏بوزارة الدفاع الروسية، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ودعم ‏علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.‏

المصرى اليوم

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