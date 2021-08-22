قرار عاجل من الأوقاف بشأن أي إمام أو خطيب صاحب فكر متطرف (نص البيان)

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أصدر الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بالأوقاف، المنشور رقم (63) لسنة 2021، والذي ينص على: «عدم السماح لأي إمام أو خطيب مكافأة له انتماء لأي فكر متطرف أو متشدد أو جماعة متطرفة أو متشددة من صعود المنبر أو أي عمل دعوي».

أضاف القرار: «مع تفويض جميع مديري المديريات في سرعة وقف أي عنصر من هذه العناصر عن العمل الدعوي، وموافاتنا بوقفه فورًا، وسرعة موافاتنا بكشف بأسماء كل من سبق وقفهم عن العمل الدعوي لأي سبب من الأسباب، والعمل المكلف به كل منهم الآن، وذلك خلال (72) ساعة من تاريخه، مع تأكيدنا تحمل من يخالف ذلك كامل المسئولية الإدارية تجاه أي تجاوز».

وأوضح القرار: «في حالة عدم موافاتنا ببيانات أي شخص له انتماء أو تبني لأي فكر متطرف أو متشدد واكتشافه بمعرفة أجهزة المتابعة والتفتيش بديوان عام الوزارة سيعد ذلك تقصيرًا جسيمًا في الواجب الوظيفي، حيث إن غض الطرف عن أي عنصر من هذه العناصر هو إخلال بحق العمل وتقصير كبير في حق الدِّين والوطن».

يأتى هذا القرار تطبيقًا لتوجيهات د.محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الواضحة بشأن عدم تمكين أي شخص غير مصرح له بالخطابة أو غير مؤهل لها أو أي شخص له انتماء فكري أو تنظيمي لأي فكر متطرف أو متشدد من صعود المنبر أو أداء أي عمل دعوي بالمساجد.