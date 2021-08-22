محافظ المنوفية يزور مصابي فريق كرة السرعة.. ويقرر صرف 20 ألف جنيه لكل حالة

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زار اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الأحد، مصابي حادث تصادم أتوبيس فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ، والذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد على طريق القاهرة – إسكندرية الزراعي بقرية مصطاي التابعة لمركز ومدينة قويسنا وقرر صرف مبلغ 20 ألف جنيه لكل حالة.

وأكد محافظ المنوفية على تسخير كل إمكانيات المحافظة لخدمة المصابين، ورافق المحافظ نائبه محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، وكان في إستقباله الدكتور أحمد الصاوي المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، والدكتور أحمد القرش مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتور سمير كرم مدير مديرية الشباب والرياضة وعدد من أعضاء مجلس النواب عن دائرة كفر الشيخ.

واطمئن محافظ المنوفية على الحالة الصحية للمصابين، مضيفًا أنه سيتابع بنفسه حالة المصابين، وشدد على سرعة تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بالاضافة إلى إجراء الجراحات العاجلة اللازمة للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي، مؤكدًا على تقديم كل أوجه الدعم لكل الحالات وتوفير الإمكانيات المطلوبة لهم، ومشددًا على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لهم على مدار الساعة.

يذكر أن الأتوبيس كان يستقله فريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ وخلال عودته من المشاركة ببطولة الكرة الخماسي بحي الأسمرات، وقع الحادث والذي أصيب خلاله 11 فردًا بكسور وجروح أثر التصادم، وعلى الفور تم انتقال 8 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بركة السبع لتقديم المساعدات الطبية العاجلة، وتم تحويل الحالات الحرجة لمستشفى الجامعة لإجراء الجراحات اللازمة.