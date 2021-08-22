وزيرة خارجية السودان:حمدوك وسيلفا كير يتفقان علي خارطة طريق لتنفيذ كافة الاتفاقيات

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وصفت الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية، زيارة رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك والوفد المرافق له لجنوب السودان التي اختتمها أمس السبت 21 أغسطس 2021، واستغرقت ثلاثة أيام، بـ«التاريخية».

وأكدت لدى عودة الوفد مطار الخرطوم قادما من جوبا أن مفاوضات الجانبين سارت بخطى ثابتة وواثقة على المستوى السياسي والاستراتيجي والأمني مشيرة إلى توجيه وزارات الخارجية في كلا البلدين بوضع خارطة طريق مؤقتة بازمان محددة لتجد كل الاتفاقيات مكانها في أرض الواقع لخدمة الشعبين تحقيقا بأنهما شعب واحد في بلدين لافتة إلى أن الخارجية ستراجع كافة الاتفاقات منذ العام 2012 لتطويرها وصنع علاقة توأمة بين البلدين من واقع المستجدات التي حدثت.

وأوضحت وزيرة الخارجية ان الزيارة حققت أربعة أغراض وهي سلام جنوب السودان برعاية السودان وسلام السودان برعاية جنوب السودان والعلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية.

وأشارت الدكتورة مريم المهدي إلى توقيع ثلاثة مذكرات تفاهم فيما يخص النقل والتجارة والبترول مبينة أن اللجنة السياسية الامنية المشتركة ستعقد اجتماعا يومي (4-5) سبتمبر القادم بجنوب السودان.

وأوضحت وزيرة الخارجية أن رئيس مجلس الوزراء دخل في مفاوضات مكثفة أنجزت الكثيرمن المهام لدفع وتكريس كافة الإمكانيات للسلام في البلدين متطرقة إلى وجود وفد رفيع المستوى بقيادة السفيرعبدالرحمن بخيت المبعوث الخاص لسلام السودان علما بأن السودان يترأس منظمة الإيقاد حالياً.