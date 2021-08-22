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تعيين صالح الزويد متحدثاً رسمياً للهيئة العامة للنقل

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تعيين صالح الزويد متحدثاً رسمياً للهيئة العامة للنقل تعيين صالح الزويد متحدثاً رسمياً للهيئة العامة للنقل
امتداداً لحرصها على مد جسور التواصل مع الجمهور

تعيين صالح الزويد متحدثاً رسمياً للهيئة العامة للنقل

أصدر رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح؛ قراراً يقضي بتعيين صالح بن إبراهيم الزويد؛ متحدثاً رسمياً للهيئة العامة للنقل.

يأتي ذلك امتداداً لحرص واهتمام الهيئة العامة للنقل على مد جسور التواصل مع الجمهور وتعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة، بما يضمن الوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة لجميع الأطراف.

وعمل الزويد؛ مديرًا لإدارة التواصل والمتحدث الرسمي لعدة جهات حكومية، كما شارك في عديد من الملتقيات والمؤتمرات المحلية والدولية.

يُذكر أن الزويد؛ التحق بالعمل في الهيئة العامة للنقل منذُ شهر مايو الماضي للعام الحالي، ويحمل درجة البكالوريوس في العلاقات العامة والإعلام من جامعة الملك سعود، وكذلك دبلوماً عالياً في الإعلام السياسي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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