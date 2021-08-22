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محافظ الأقصر يتابع المشروعات التنموية بمدينتي الطود والبياضية

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محافظ الأقصر يتابع المشروعات التنموية بمدينتي الطود والبياضية محافظ الأقصر يتابع المشروعات التنموية بمدينتي الطود والبياضية

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قام المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بجولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات التنموية بمدينتي الطود والبياضية، يرافقه اللواء دكتور عماد أبو العزايم، سكرتير مساعد المحافظة، والمهندس أسعد مصطفى، مستشار المحافظ للمشروعات، والعميد محمد صحصاح، رئيس مدينة البياضية، والدكتور محمد رزق، رئيس مدينة الطود.

بدأت جولة المحافظ بتفقد أعمال تبطين ترعة طريق المراسي بطول حوالي 3 كيلومترات، حيث تابع أعمال تأهيل الترعة التي من المقرر انتهاء العمل بها نهاية الشهر المقبل حسبما أكد مهندسو الشركة المنفذة للمشروع.

واستكمل المحافظ جولته بمتابعة عدد من المشروعات التنموية بمدينة الطود، حيث تفقد أعمال تطوير مدرسة نجع أبو الحميد للتعليم الأساسي بمدينة الطود، كما تابع أعمال تبطين الترعة العالية بمنطقة منشية النوبة بطول 4 كيلومترات تقريبًا يمتد حتى مدينة البياضية، حيث تتم حاليًا أعمال التبطين لمساحة 700 متر تقريبًا.

واختتم محافظ الأقصر جولته بمدينة الطود بتفقد محطة معالجة صرف صحي الطود، حيث استمع لشرح مفصل من المهندسة رقية حماد المدير التنفيذي لجهاز مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بالأقصر حول خطة تشغيل المحطة.

ووجه محافظ الأقصر بضغط الجدول الزمني لسرعة تشغيلها، وأكد «حماد» أنه من المتوقع دخول المحطة الخدمة بنهاية شهر مارس المقبل وذلك بعد الانتهاء من الأعمال الفنية والكهروميكانيكية لمحطات الرفع الخمس.

جدير بالذكر أن المحطة تبلغ سعتها 10.5 ألف متر مكعب في اليوم، وتخدم حوالي 43 ألف نسمة، وتقدر تكلفة المشروع بكامله بحوالي 250 مليون جنيه.

المصرى اليوم

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