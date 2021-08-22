تنسيق كلية الشرطة 2021.. شروط القبول والمواعيد ورابط التقديم .. (التفاصيل)

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منذ اعلان نتيجة الثانوية العامة، تزايد البحث من اوليا ءالامور والطلاب عن كلية الشرطة 2021، وكانت الوزارة أعلنت عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة، حددت 65 % هو الحد الأدنى للقبول في الكلية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

كما بدأت وزارة الداخلية في تلقي طلبات القبول من الراغبين في الالتحاق بـ كلية الشرطة 2021 من طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها بحد أدنى مجموع 65‪ ‎%‬، والحاصلين على درجة الليسانس في كلية الحقوق، وعلى أن يكون التقديم لطلاب الثانوية العامة من العام الماضي عبر موقع الوزارة.. اضغط هنا

الحد الأدنى للقبول

كان الداخلية أعلنت عن 65 % هو الحد الادني للقبول من الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام أو العام الماضي، للحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادة الثانوية الأزهرية، ومن المتوقع أن تنخفض درجات التنسيق بسبب انخفاض مجاميع الثانوية العامة.



1- لابد أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.

2- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

3- وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة.

4- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

5- أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

6- ألا يقل طول القامة علو ١٧٠ سم وألا يزيد السن في أول أكتوبر القادم عن ٢٢ سنة ميلادية.

7- استكمال شروط اللياقة الصحية والنفسية.

8- أن يجتاز بنجاح المشف الطبي المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية المقررة.

9- ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.

مواعيد التقديم

20 يوليو.. حددت وزارة الداخلية فتح باب التقديم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة عام ٢٠٢٠، ويستمر التقديم حتى ١٢ أغسطس المقبل

12 أغسطس.. يتم قبول طلبات حاملي شهادة الثانوية ٢٠٢١، وحتى ٦ سبتمبر المقبل.

21 أغسطس.. يبدأ التقديم لحاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية حتى ١٦ سبتمبر المقبل.

27 يوليو.. تقديم لخريجي كلية الحقوق ذكور واناث العام السابق ٢٠٢٠، ويستمر التقديم حتى ١٩ أغسطس المقبل.

21 أغسطس.. التقديم للحاصلين على شهادات كليات الحقوق ذكور وإناث وتربية رياضية للعام الحالي (٢٠٢١) والحاصلين على المؤهلات الجامعية من بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه سيكون ويستمر التقديم حتى ٢١ سبتمبر المقبل



1- ألا يقل طول القامة عن ١٦٥ سم والطالبات عن ١٦٠ سم.

2- وألا تقل درجة الإبصار عن النصف في كل من العينين، ويصرح الكشف بنظارة وألا يحصل المتقدم على نسبة أقل من ٤٠ ٪؜ من مجموع الدرجات المقررة لاختبار اللياقة البدنية.

3- أن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم الذي تجريه اللجنة الطبية المختصة.

4- وألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعي أكثر من عامين ميلاديين.

5- وألا يزيد السن وقت التقدم للالتحاق بالقسم عن ٢٨ عاما للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، ٣٠ سنة للحاصلين على درجة الماجستير و٣٥ سنة للدكتوراه أو ما يعادلها .



1- الطب البشري دكتوراه وماجستير «ذكور واناث» تخصصات باطنة غدد وقلب وقسطرة وجهاز هضمي وأطفال ونساء واستقبال وطوارئ وسمعيات وأمراض دم ورعاية مركزة وصدر وعظام وتحاليل أورام وانف واذن وكلي وجلدية وتناسلية ورمد وأشعة .

2- الطب البشري دكتوراه وماجستير «ذكور فقط» تخصصات جراحة قلب وصدر وجراحة عظام وجراحة المسالك وجراحة أورام وجراحة الأطفال وجراحة تجميل وجراحة قلب أطفال وأوعية دموية وجراحة عامه ومخ وأعصاب ومسالك وأمراض قلب وتخدير .

3- الطب البشري دكتوراه وماجستير «اناث فقط» تخصصات الرعايات المركزة والمعامل .

4- الطب البشري حديثي التخرج «ذكور واناث»

5- العلوم الطبية المساعدة «بكالوريوس» – ذكور واناث – تخصصات تكنولوجيا الأجهزة الطبية وتكنولوجيا المعامل وعلوم الأشعة والتصوير ورعاية مركزة وتخدير

6- علاج طبيعي دكتوراه وماجستير وبكالوريوس «ذكور واناث» .

7- طب الأسنان دكتوراه وماجستير وبكالوريوس «ذكور واناث»

8- صيدله دكتوراه وماجستير وبكالوريوس «ذكور واناث»

9- طب بيطري بكالوريوس ذكور فقط

10- تمريض بكالوريوس ذكور واناث

11- مجموعة الهندسة نظام 5 سنوات بكالوريوس «حاسبات واتصالات وميكانيكا قوى وكهرباء قوى وميكانيكا إنتاج وهندسة طبية ومدني وعمارة وهندسة بحرية (ذكور)

12- الحاسبات والمعلومات نظام 4 سنوات بكالوريوس ذكور

13- الحقوق ذكور واناث

14- التربية الرياضية إناث

15- اقتصاد وعلوم سياسية ذكور

16- فنون تطبيقية «ذكور واناث»

17- فنون جميلة ديكور اناث

18- تربية موسيقية ذكور

19- سياحة وفنادق ذكور

20- علوم ذكور

21- اداب تخصص مكتبات وعلم نفس واجتماع اناث

22- خدمة اجتماعية إناث

23- زراعة ذكور

24- تجارة محاسبة ذكور

25- اعلام علاقات عامة اناث

26- ألسن ليسانس إنجليزي وفرنسي ترجمة وصيني وعبري إناث وذكور.



1- اختبار القدرات: وهو اختبار موضوعي يقيس مستوى ثقافة الطالب المتقدم ومعلوماته العامة. يعتبر الطالب «غير لائق» إذا لم يحصل على 50٪ من إجمالي علامة هذا الاختبار المقرر، ولا يحق للطالب التقدم لهذا الاختبار في حالة الرسوب.

2- الحجم والشكل: حيث يتم قياس طول ووزن الطلاب للضباط المتخصصين والأقسام الثانوية للتأكد من استيفائهم لمعايير الطول والوزن المطلوبة. الارتفاع – 90 بوصة).

3- الاختبار الطبي الذي يجرى أمام اللجان الطبية المتخصصة (القومسيون الطبي) بكلية الشرطة، ويحق لمقدم الطلب في حال عدم تخطيه تقديم التماس مرة واحدة فقط.

4- الاختبار النفسي: يتم إجراؤه بمجموعة من الاختبارات النفسية، ولا يحق للفشل إعادته.

5- الاختبار الرياضي: يقوم الطالب بإجراء الاختبار الرياضي في بعض التمارين، ويحق للطالب تكراره مرة واحدة فقط في حالة الرسوب.

6- السمات: إذا نجح الطالب في اختبار الرياضيات، فإنه يخضع لمجموعة اختبار سمات الشخصية لقياس القدرات العقلية والخصائص الشخصية والمهنية وميول المتقدم، ولا يحق للمعيدين إعادة هذا الاختبار.

7- لجنة الاختيار (الهيئة): بعد أن يجتاز الطالب جميع الامتحانات السابقة بنجاح، يتم تقديمه إلى لجنة الاختيار، حيث يلتزم بمعايير التمايز المنصوص عليها في قانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية، مع تهدف إلى أفضل العناصر.

8- الفحص الطبي المتقدم: حيث يمثل الطالب أمام لجنة طبية متخصصة لإجراء فحوصات طبية متقدمة على النحو التالي: موجات صوتية على «القلب – البطن»، مخطط كهربية الدماغ، مقياس السمع التقليدي، فحص سكر الدم «ينهار بسرعة، وتحليل وظائف الكبد والكلى والكشف عن المخدرات والمخدرات وضرورة تمريرها للقبول بكلية الشرطة 2021.

مواعيد التقدم الي كلية الشرطة عام 2021 - صورة أرشيفية

شروط وتخصصات مطلوبة لكلية الشرطة 2021 - صورة أرشيفية

شروط وتخصصات مطلوبة لكلية الشرطة 2021 - صورة أرشيفية

شروط وتخصصات مطلوبة لكلية الشرطة 2021 - صورة أرشيفية

شروط وتخصصات مطلوبة لكلية الشرطة 2021 - صورة أرشيفية

شروط وتخصصات مطلوبة لكلية الشرطة 2021 - صورة أرشيفية

شروط وتخصصات مطلوبة لكلية الشرطة 2021 - صورة أرشيفية

شروط وتخصصات مطلوبة لكلية الشرطة 2021 - صورة أرشيفية