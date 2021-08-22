★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثانى على التوالى استقرت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الأحد، 22 أغسطس 2021، في استجابة لاستقرار أسعار الذهب عالميا، بعد اغلاق البورصات والأسواق العالمية لقضاء الإجازة الأسبوعية.

كان سعر الذهب عالميا شهد حالة من التذبذب على مدار الأيام السابقة بسبب التضارب بين تأثير المخاوف من انتشار فيروس كورونا المتحور «دلتا»، ومخاوف التشديد النقدى التي لوح به أعضاء الفيدرالى الأمريكى، حيث يتأثر الذهب في مصر بالأسعار العالمية، وبالتداول داخل البورصة بينما لا يتأثر كثيرا بحركة البيع والشراء في السوق المحلية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم الأحد، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا يتراوح ما بين 891 جنيها و894 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر يتراوح ما بين 780 جنيها و782 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا يتراوح ما بين 669 جنيها و670 جنيها، بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسعر الجنيه الذهب يتراوح ما بين 6240 جنيها و6256 جنيها.

بينما واصل سعر الذهب عالميا صباح اليوم الأحد، ثباته عند الاسعار المنخفضة التي حققها قبل اغلاق البورصة العالمية مساء الجمعة لقضاء الاجازة الاسبوعية يومى السبت والأحد، وكان الذهب حاول تحقيق مكاسب خلال التداولات صباح الجمعة في محاولة للتقليل من الخسائر التي حققها منذ منتصف الاسبوع ولكنه عاد وتراجع في نهاية اليوم، مع ضغط الدولار والذى تربطهما علاقة عكسية، وينتظر الذهب عودة العمل بالبورصة غدا الاثنين، لبيان حركة التداول والأسعار.

ويتوقف سعر الذهب عالميا على البيانات الإقتصادية الأمريكية والتى تشير إلى انتعاش الإقتصاد من عدمه ورغبة أعضاء الفيدرالى في الاتجاه نحو تخفيض الدعم النقدى من جهة ومخاوف انتشار فيروس كورونا المتحور «دلتا» والذى قد يقضى على أي انتعاش اقتصادى مرتقب من جهة أخرى.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر في أسواق المال، صباح اليوم الأحد، 786.94 جنيه ، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،781.76 $، وهى نفس الاسعار التي أغلقت عليها البورصات مساء الجمعة .

اقرأ أيضا:

ارتفاع عالمي بسبب «دلتا».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الجمعة 20 أغسطس 2021

يخشى من التشديد النقدى.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 19 أغسطس 2021

واصل التراجع عالميا ... سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 19 أغسطس

انخفاض محلي.. سعر الذهب في مصر وعالميًا صباح اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021

«واصل الارتفاع بسبب دلتا».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الثلاثاء 17 أغسطس 2021

ينتظر عودة البورصة غدا.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 15 أغسطس 2021