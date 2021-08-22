أخبار عاجلة

طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري -
حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة» -
السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية -
سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية -
مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

هل كان الانسحاب من أفغانستان أكبر كارثة في تاريخ الناتو؟

Print
مواضيع متعلقة
لماذا علينا الانتظار 8 أشهر بعد التطعيم لأخذ الجرعة المعززة للقاح فيروس كورونا؟

لماذا علينا الانتظار 8 أشهر بعد التطعيم لأخذ الجرعة المعززة للقاح فيروس كورونا؟

إدارة بايدن تتعرض لأكبر أزمة منذ توليه الرئاسة بسبب تداعيات الإجلاء من أفغانستان

إدارة بايدن تتعرض لأكبر أزمة منذ توليه الرئاسة بسبب تداعيات الإجلاء من أفغانستان

لقطات حصرية لآثار الضربة الأمريكية ضد عناصر تنظيم داعش خراسان في أفغانستان

لقطات حصرية لآثار الضربة الأمريكية ضد عناصر تنظيم داعش خراسان في أفغانستان

تعالوا نفكر.. ما أسباب انسحاب أمريكا من أفغانستان وما علاقة الصين بالأمر؟

تعالوا نفكر.. ما أسباب انسحاب أمريكا من أفغانستان وما علاقة الصين بالأمر؟