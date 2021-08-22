"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Microsoft

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المركز قدّم توصياته.. وقال: يسمح للمهاجم باستغلال ثغرة وتنفيذ برمجيات خبيثة

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أصدرته Microsoft؛ لمعالجة ثغرة في منتجاتها Microsoft Edge (Chromium-based).

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التحديث يشمل جميع القطاعات؛ قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرة، بتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحية عالية.

وأوصى المركز بتحديث المنتجات موضحة إياها عبر الروابط:

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30598

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30599

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30601

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30602

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30603

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30604