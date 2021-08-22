"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Microsoft

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أصدرته Microsoft؛ لمعالجة ثغرة في منتجاتها Microsoft Edge (Chromium-based).
وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التحديث يشمل جميع القطاعات؛ قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرة، بتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحية عالية.
وأوصى المركز بتحديث المنتجات موضحة إياها عبر الروابط:
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30598
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30599
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30601
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30602
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30603
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30604