محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة لتسليم 500 وثيقة تأمين على العمالة غير المنتظمة

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استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الأحد، محمد سعفان وزير القوى العاملة، في ديوان عام المحافظة في خلال زيارته لها في إطار جولاته الميدانية بالمحافظات، والتي تشمل توزع 500 وثيقة تأمين على العمالة غير المنتظمة، وتسليم 5 ماكينات خياطة و6 شنط عدة للخريجين بمركز التدريب التابع لمديرية القوى العاملة ووحدة التدريب المتنقلة بالمحافظة.

ومن المقرر أن يشهد الوزير ختام مبادرة السلامة والصحة المهنية في مجال الطاقة، ويسلم شهادات تقدير لشركة إيجيبشن لإنتاج الكهرباء لمراعاتها السلامة والصحة المهنية.

كان الوزير قد شهد ختام المرحلة الثانية من مبادرة «مصر بكم أجمل» لتدريب وتأهيل ذوى الهمم، وتسليم عقود عمل لهم ودمجهم في سوق العمل، وختام أسبوع السلامة والصحة المهنية بالمحافظة.

وقام وزير القوى العاملة خلال الزيارة بتسليم 75 عقد عمل لذوي الهمم، و27 لخريجي التدريب من مبادرة «مصر بكم أجمل»، افتتاح الشباك الواحد بمديرية القوي العاملة بالمحافظة، ومركز تدريب شركة سوموتومو بالدور الرابع بمبنى المديرية، ومعمل اللغات.

سعفان ومحافظ بورسعيد يوزعان وماكينات خياطة وشنط عدة لخريجي مركز التدريب

سعفان ومحافظ بورسعيد يوزعان وماكينات خياطة وشنط عدة لخريجي مركز التدريب

سعفان ومحافظ بورسعيد يوزعان وماكينات خياطة وشنط عدة لخريجي مركز التدريب