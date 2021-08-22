وزيرة «البيئة» تُعلن إقامة أول طريق اخضر بمحمية وادى الحيتان بالفيوم

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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البدء في إقامة أول طريق اخضر داخل موقع بالقائمة الخضراء وموقع تراث طبيعي عالمي بمحمية وادى الحيتان بمحافظة الفيوم وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير المحميات الطبيعية وإدارتها وفق النظم العالمية لتحقيق الحفاظ على الموارد الطبيعية مع تعظيم فرص التنمية الاقتصادية والترفيهية والاجتماعية بالإضافة إلى توفير تجربة متميزة وممتعة لزوار المحمية بما يساهم في الترويج للسياحة البيئية في مصر .

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان طريق وادى الحيتان يمتد بطول 34كم ويعتمد انشاءه على طريقة جديدة لاعادة التدوير واستخدام مستحلبات خاصة لخلطها بالتربة وتمهيد الطريق بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة لإعادة التدوير واستخدام الأساليب البيئية التي تهتم بالحد من الانبعاثات الحرارية وكذلك تقليل الضوضاء مع الحفاظ على اللون الطبيعي للتربة.

وأضافت وزيرة البيئة ان هذا الطريق يعد أيقونة للاستخدام الأمثل لإعادة التدوير وبناء الطرق الخضراء نظرا لما يعود للبيئة من فوائد ومنها الحفاظ على الموارد بإعادة التدوير لنفس مواد الطرق وتوفير المواد الخام لأنه يتم خلط التربة الموجودة بالمستحلبات الخاصة بالشركة المنفذة دون الحاجة إلى زيادة المادة الخام بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الحرارية والضوضاء علاوة على نشر ثقافة استخدام الطرق الخضراء وأن حماية البيئة لا تتعارض مع التنمية بل تتكامل معها .

وأعربت وزيرة البيئة عن أملها في أن يكون ما تشهده المحميات الطبيعية من تطوير بداية انطلاق حقيقية للوعى بأهمية رأس المال الطبيعي والمتمثل في محمياتنا الطبيعية واهمية دور الشباب والمجتمع وشركاء العمل البيئى في حماية البيئة والتنوع البيولوجي لنا وللأجيال القادمة .