أخبار عاجلة

طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري -
حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة» -
السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية -
سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية -
مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جامعة نجران تستقبل طلبات الراغبين في التقدم لشغل الوظائف المتوافرة بها

Print
جامعة نجران تستقبل طلبات الراغبين في التقدم لشغل الوظائف المتوافرة بها جامعة نجران تستقبل طلبات الراغبين في التقدم لشغل الوظائف المتوافرة بها
بنظام التعاقد للعام الجامعي 1443هـ وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية

جامعة نجران تستقبل طلبات الراغبين في التقدم لشغل الوظائف المتوافرة بها

بدأت جامعة نجران أمس، استقبال طلبات الراغبين والراغبات في إشغال وظائفها الأكاديمية على درجة (أستاذ – أستاذ مشارك – أستاذ مساعد)، بنظام التعاقد للعام الجامعي 1443هـ، وذلك عبر بوابة القبول الالكترونية للجامعة على الرابط: https://academyjobs.nu.edu.sa/LoginPage.aspx.

وبيّنت الجامعة أن التقديم على الوظائف سيستمر حتى الـ 20 من الشهر الجاري، داعية الجميع إلى التقيد بشروط التسجيل والتأكّد من صحة المعلومات المسجلة وتوفير المستندات المطلوبة، مشيرةً إلى أن التقديم إلكترونياً وسيتم استبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها

قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها

"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط

"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط

"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية

"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية