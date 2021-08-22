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محافظ الأقصر يتابع مشروعات «حياة كريمة» بأرمنت

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محافظ الأقصر يتابع مشروعات «حياة كريمة» بأرمنت محافظ الأقصر يتابع مشروعات «حياة كريمة» بأرمنت

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قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بجولة تفقدية موسعة بمركز أرمنت لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي يتم تنفيذ مرحلته الأولى داخل محافظة الأقصر بقرى مركزي إسنا وأرمنت.
بدأت جولة المحافظ بتفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية السلام، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بالمجمع الجاري انشائه ضمن خطة انشاء 4 مجمعات بقري الرياينة والمحاميد والرزيقات لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والتيسير عليهم في إنهاء المعاملات الحكومية .

واستكمل جولته بتفقد الاعمال الانشائية لمدرسة ترعة سواحل ارمنت بالرياينة للتعليم الاساسي وموقع إنشاء معهد أزهري بقرية الرياينة، كما تفقد موقع إقامة لوحة توزيع الكهرباء بقرية الرياينة، وتابع اعمال تنفيذ مجمع الخدمات الحكومية بقرية الرياينة .

وشدد محافظ الأقصر، خلال الجولة، على سرعة تنفيذ المشروعات وفقا للمقايسات والمواصفات الفنية والجداول الزمنية الموضوعة، كما شدد على رفع كفاءة الشوارع والاهتمام بمستوى النظافة بالطرق العامة والداخلية.

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة كل من، اللواء دكتور عماد ابو العزايم سكرتير مساعد المحافظة والمهندس حسني منصور رئيس جهاز تعمير منطقة البحر الاحمر ، والعميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، والمهندس أسعد مصطفي مدير المشروعات ومنسق حياة كريمة بالمحافظة، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بالأقصر وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

المصرى اليوم

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