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القوى العاملة: تعيين 283 شاباً واستخراج 235 شهادة قياس مستوى المهارة بالفيوم

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القوى العاملة: تعيين 283 شاباً واستخراج 235 شهادة قياس مستوى المهارة بالفيوم القوى العاملة: تعيين 283 شاباً واستخراج 235 شهادة قياس مستوى المهارة بالفيوم

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم، بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 52 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ 20 عاملا غير منتظم، و4506 جنيهات رعاية صحية لـ 22 عاملا، فضلاً عن تسجيل 86 عاملاً جديد بالمنظومة.

وأشار سعفان إلى أن المديرية قامت بتعيين 283 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1493 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 235 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

وقال على أبوالحسن مدير المديرية- في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضي- إن المديرية تلقت 14 شكوى عمالية، تم تحويل 6 شكاوى منها للقضاء، بالإضافة إلى تسوية 4 شكاوى، وتبقي 4 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة .

وأضاف مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 66 منشأة، وأسفر عن تحرير 15 محضراً للمنشآت المخالفة.

المصرى اليوم

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