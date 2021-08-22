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"جوجل" تحد من انتشار متاجر تطبيقات الجهات الخارجية على نظام تشغيل "أندرويد"

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"جوجل" تحد من انتشار متاجر تطبيقات الجهات الخارجية على نظام تشغيل "أندرويد" "جوجل" تحد من انتشار متاجر تطبيقات الجهات الخارجية على نظام تشغيل "أندرويد"
قرار أثار حفيظة عدد من الشركات ما دفع بعضها إلى رفع دعوى قضائية.. سياسات احتكارية

قررت شركة "جوجل" الأمريكية أن تقوّض من انتشار متاجر التطبيقات للجهات الخارجية على نظام تشغيل "أندرويد" الخاص بها.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن "جوجل" قررت أن توقف برنامج "تشغيل أندرويد" المميز، لبعض الشركات، الذي يتيح لهم أن يقدموا بعض الإضافات في البرنامج، مثل متاجر التطبيقات الخارجية بخلاف متجر "جوجل بلاي".

وأثار هذا القرار حفيظة عدد من الشركات، ما دفع بعضها إلى رفع دعوى قضائية، متهمين فيها "جوجل" بممارسة سياسات احتكارية ضد شركات كانت مبرمة اتفاقيات شراكة معهم.

وأشارت الدعوى القضائية إلى أن "جوجل" تسعى إلى إخفاء سلوكها الأكثر تقييداً والمانع للمنافسة من خلال تلك السياسات، من بين أمور أخرى، بما في ذلك في الاتفاقيات نفسها بند يقيد الموقعين من إصدار مثل تلك القرارات.

وستكون أكثر الشركات المتأثرة بتلك القرارات الجديدة من "جوجل" شركتَي "إل جي" و"موتورولا"، إضافة إلى شركة "إيبك جيمز"، التي تم حظر لعبتها الشهيرة "فورتنايت" عن متجر "جوجل بلاي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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