إيقاف بناء مخالف بدون ترخيص بمنطقة العوامية بمدينة الاقصر

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شدد العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر الأقصر، على رؤساء الاحياء بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، تم إيقاف أعمال بناء سور على أرض زراعية بمنطقة جزيرة العوامية.

وأوضح حسن خليدي، رئيس حي جنوب، أن احد المواطنين قام ببناء قواطيع من الطوب والاسمنت على قطعة أرض زراعية بمنطقة جزيرة العوامية، بدون ترخيص من مجلس مدينة الأقصر .

وأضاف أنه تم التنسيق مع الرائد بهاء أبوعايد وكيل شرطة المرافق بالأقصر، وبمشاركة مسئولي منطقة جنوب محمد عبده وسمير سعود وأحمد عبدالعزيز نواب رئيس الحي واحمد عبدالصبور مدير المتابعة الميدانية، لإيقاف الأعمال، وتمت الإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.