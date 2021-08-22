«السجن والغرامة وسحب الرخصة».. الداخلية توضح عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني (تفاصيل)

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جددت وزارة الداخلية تحذيرها للمواطنين من تطبيق عقوبات عدم تركيب الملصق الالكتروني الخاص بالمركبات، وأكدت ان العقوبات تصل إلى السجن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، وذلك بداية من 18 سبتمبر المقبل، واعتبار هذا الموعد هو النهائي.

كما جددت إعلانها استمرار العمل في وحدات المرور بالفترة المسائية لاصدار الملصق الالكتروني لقائدي المركبات المختلفة، وذلك ضمن خطة تفعيل عناصر منظومة النقل الذكى لإدارة حركة المرور إلكترونياً لتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم،.

وقالت الداخلية في بيان لها اليوم الأحد: «تُهيب وزارة الداخلية السادة مالكى المركبات بمختلف أنواعها سرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكترونى، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكترونى المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته وذلك اعتباراً من 18/9/2021 كالتالى (السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر)».

وأهابت الداخلية بالمواطنين سرعة التوجّه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني.



1-تقديم الخدمات المرورية إلكترونياً على المركبات التي قامت بتركيب الملصق الإلكترونى

2 – عبارة شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.

3- يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها «سيارة – دراجة نارية – نقل– مقطورة».

4- يحدد مدى أحقية المركبات في السير في المسار المخصص لها «الحارة المرورية» مع توجيه وإرشاد مستخدمى الطرق.

5- يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى فحص المركبات أمنياً.

6- يمكن من خلاله التكامل مع باقى الأنظمة الأمنية الأخرى، والتعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كافة المواطنين بأنحاء الجمهورية.

7- يساهم في التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

8- يهدف الملصق الإلكترونى إلى التسهيل على جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة «المرور على الطرق – الانتظار وغيرها» دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية «خصم – مخالفة– رسوم» تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقى لدى تفعيل هذه المنظومة.

9- يساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكترونى يضمن سرعة ضبطها.

10- يساهم في ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونياً بقاعدة بيانات مركزية.

11- يرتبط الملصق بقارئ إلكترونى ثابت ومتحرك لقراءة بيانات الشريحة.

الملصق الالكترونى - صورة أرشيفية

الملصق الإلكترونى - صورة أرشيفية

مرور الأقصر" يواصل استقبال اصحاب المركبات لتركيب الملصق الإلكتروني - صورة أرشيفية