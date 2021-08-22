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«الرعاية الصحية» بالأقصر: استحداث آليات جديدة للتعامل مع ذوي الهمم في منظومة التأمين الجديدة

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«الرعاية الصحية» بالأقصر: استحداث آليات جديدة للتعامل مع ذوي الهمم في منظومة التأمين الجديدة «الرعاية الصحية» بالأقصر: استحداث آليات جديدة للتعامل مع ذوي الهمم في منظومة التأمين الجديدة

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اعلنت هيئة الرعاية الصحية بالاقصر، استحداث آليات جديدة للتعامل مع ذوي الهمم من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة .

واضافت انه تم وضع خطط تدريبية مكثفة للفرق المختصة داخل كافة المنشآت التابعة لفرع الهيئة بالأقصر بالتعامل مع المترددين على مستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظة وذلك بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستوريًا ونشر الوعي بها.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على رضاء المنتفعين بالهيئة مع ممثلي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلي الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا الأشخاص ذوي الاعاقة بوزارة الاتصالات، وذلك بمقر فرع الهيئة بالأقصر، بهدف نشر الوعي بثقافة التعامل مع الأشخاص ذوي الهمم حيث تم بحث أوجه الاستفادة من التطبيقات الحديثة للتواصل مع ذوي الإعاقة السمعية، وكذلك غير القادرين عن التعبير عن شكواهم بشكل عام لمقدمي الخدمة الصحية، وذلك تيسيرًا على المنتفعين من ذوي الهمم للحصول على الخدمة الطبية اللازمة لهم بشكل سريع وميسر دون أي معوقات داخل المنشآت الطبية التابعة للهيئة.

المصرى اليوم

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