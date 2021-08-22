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الإمارات.. إلزام موظفي بإجراء مسحة الأنف كل 48 ساعة

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الإمارات.. إلزام موظفي الحكومة بإجراء مسحة الأنف كل 48 ساعة الإمارات.. إلزام موظفي بإجراء مسحة الأنف كل 48 ساعة
أقرّت تعديل إجراءات التصدّي لجائحة "كورونا" في الاتحادية

الإمارات.. إلزام موظفي الحكومة بإجراء مسحة الأنف كل 48 ساعة

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإمارات، اليوم، تعميماً موجهاً إلى الوزارات والجهات الاتحادية كافة، عدلت بموجبه بعض إجراءات التصدّي لجائحة كوفيد- 19 على مستوى الحكومة الاتحادية، في ضوء التنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأوضحت الهيئة أنه تمّ تعديل بعض إجراءات التصدّي لجائحة كوفيد-19 على مستوى الحكومة الاتحادية، على أن يتم العمل بها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 29 أغسطس 2021، حيث بات يتعين على جميع موظفي الحكومة الاتحادية إجراء فحص مسحة الأنف /PCR/ كل /48/ ساعة، ويُستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على جرعتَي لقاح كوفيد- 19.. كما يُستثنى من الإجراءات السابقة الموظفون الحاصلون على تقرير أو شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية في الدولة، تشير إلى عدم إمكانية تلقيهم لقاح كوفيد- 19، وفق حالتهم الصحية/ المرضية، على أن يلتزم الموظف بإجراء فحص مسحة الأنف /PCR/ كل /48/ ساعة.

وأشار التعميم وفق وكالة الأنباء الإماراتية، إلى أنه يتعين على شركات التعهيد كافة، وشركات الخدمات العامة وما شابه التي يتم التعاقد معها من قِبل الجهات الحكومية الاتحادية /الحالية والمستقبلية/ إجراء فحص مسحة الأنف لموظفيها الموجودين أو الذين سيتواجدون بشكل يومي في مقار عمل الجهة الاتحادية، وذلك كل (48) ساعة على نفقة تلك الشركات المتعاقد معها أو المعهد لها، على أن يُستثنى من ذلك موظفو تلك الشركات الحاصلون على جرعتَي لقاح كوفيد-19.

وجاء في تعميم الهيئة أنه في حال التعاقد مع شركات استشارية أو بيوت خبرة وما شابه من قِبل الجهات الاتحادية ويتطلب مرور موظفيها على مقار عمل الجهة الحكومية الاتحادية؛ لحضور اجتماعات أو مناقشات، وغيرها من المهام حسب العقد، فإنه يتعين على الجهة الحكومية الاتحادية التأكّد من إبراز موظفي هذه الشركات نتيجة فحص سارية المفعول لمسحة الأنف مدتها لا تزيد على (48) ساعة ويُستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على جرعتيْن من لقاح كوفيد-19.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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