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تطعيم ٦٥٢١ مسافر للخارج بلقاح كورونا بقنا

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اعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن مراكز تطعيم المسافرين للخارج بلقاح المستجد نجحت في تطعيم ٦٥٢١ مواطن باللقاحات المعتمدة جاء ذلك خلال زيارته للصالة المغطاه بنادى قنا الرياضي لمتابعة عمليات مراجعة البيانات وتنشيط التسجيل الخاص بالمواطنين الراغبين في السفر للخارج رافقه الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا وأشرف امين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

قال محافظ قنا، أننا حريصون على تقديم كل الدعم والمساعدة لأبنائنا المسافرين ونعمل جاهدين على تذليل العقبات وتيسير إجراءات سفرهم من خلال حصولهم على اللقاح والشهادة المؤمنة QR Code التي تفيد بذلك، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة عدد المراكز الخاصة بتطعيم الراغبين في السفر للخارج بالإضافة إلى زيادة عدد الفرق المتحركة للحد من تزاحم المواطنين أمام مراكز التطعيم الحالية.

تطعيم المسافرين للخارج ضد كورونا بقنا
تطعيم المسافرين للخارج ضد كورونا بقنا

المصرى اليوم

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